Waiblingen Weihnachten im Pflegeheim: Chance und Herausforderung

Im Haus Miriam beginnt der Advent mit Kränzebinden für den Basar Ende November. Manche Bewohner sind mit kleinen Handgriffen dabei, wenn Ehrenamtliche basteln, andere „partizipieren passiv“ , indem sie etwa den Tannengeruch wahrnehmen. Das Pflegeheim am Rötepark, das vor einigen Jahren aus dem Marienheim am Kätzenbach hervorgegangen ist, kann auf eine starke Tradition freiwilliger Helferinnen und Helfer zurückgreifen. Rund 70 Leute gehören zum festen Stamm – eine stolze Zahl bei 70 Bewohnern. Diese Tradition wird im Haus bewusst hochgehalten. Es gebe auch Heime, in denen die Mitarbeit beziehungsweise Einmischung von außen als Störfaktor empfunden wird, verrät Thomas Sixt-Rummel. „Wir wollen Leben gestalten, das ist unsere Idee von gutem Altwerden.“ Pflege bedeute in weiten Teilen Beziehungen. Diese hätten eine besondere Qualität, wenn sie von Menschen getragen werden, die das aus ganz freien Stücken und nicht von Berufs wegen tun.

Wichtiger: Besuche zwischendurch

Keine Woche vergeht in dieser Zeit ohne Veranstaltung – vom gut besuchten Basar über die Nikolausfeier mit Pfarrer Franz Klappenecker im roten Mantel und die Bewohner-Weihnachtsfeier bis zum Besuch der Sternsinger. Wichtiger noch sind die regelmäßigen Besuche zwischendurch. Viele Ehrenamtliche nutzen auch die Feste, um gezielt mehrere Bewohner zu treffen, denn längst nicht alle können daran selbst teilnehmen. Zur städtischen Seniorenweihnachtsfeier im Bürgerzentrum werden einige Bewohner mit dem Kleinbus gefahren – ein Höhepunkt. Manchen wird’s aber auch nach einer halben Stunde schon zu viel des Trubels. An Heiligabend schließlich wird möglichst familiär in den Wohngruppen, in denen je rund 14 Menschen leben, gefeiert, Drei Betreuende - damit ist nicht gemeint voll ausgebildete Fachkräfte - sind dabei. Der Personalschlüssel soll an Feiertagen nicht kleiner sein als sonst. Zumindest für ein paar Stunden im Lauf der Feiertage werden zwei Dutzend der Bewohner von ihren Angehörigen abgeholt, andere bekommen Besuch. Aber, sagt Thomas Sixt-Rummel, es gibt auch Bewohner, die keine Angehörigen in der Nähe oder keinen Kontakt haben. Besonders für sie sei es ein Glück, dass die Ehrenamtlichen wissen, wer sie am meisten braucht.