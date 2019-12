Waiblingen Weihnachten: Waiblinger Briefzentrum läuft auf Hochtouren

Auch wenn manche Menschen erst kurz vor dem Fest mit Schrecken feststellen, dass ihnen kaum mehr Zeit zum Besorgen der Geschenke bleibt, kommt Weihnachten für die Mitarbeiter der Deutschen Post natürlich kein bisschen überraschend. Schon im September beginnen die Planungen für die Vorweihnachtszeit, die eigentlich bereits im Oktober anfängt – denn ab dann steigen die Sendungsmengen merklich. Damit die Post auch in der Hochphase bei den Empfängern ankommt, sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben schon im Sommer zusätzliches Personal für alle Einsatzbereiche: In der Bearbeitung der Sendungen im Briefzentrum steigt die Zahl der Mitarbeiter ebenso wie in der Zustellung.

Erster Weihnachtsgruß im Jahr 1611

Übrigens: Weihnachtspost hat Tradition. Den ersten bekannten Weihnachtsgruß verschickte der deutsche Arzt Michael Maier bereits im Jahr 1611 an König Jakob I. von England und dessen Sohn Henry Frederick, heißt es in der Mitteilung der Post. Die erste gedruckte Weihnachtskarte sei demnach 1843 in London von Sir Henry Cole produziert worden. In Deutschland sind Weihnachtskarten erst etwa seit dem Ersten Weltkrieg verbreitet, zuvor versendete man Grüße zum Fest meist auf Briefbögen mit dekorativen Randornamenten.