Waiblingen Weihnachtszirkus: Manege frei für einen fulminanten Auftritt!

Gestenreich, ganz im Sinne von Altmeister Marcel Marceau, übte er mit den Zirkusbesuchern nicht nur im Dreivierteltakt des Schneewalzers das rhythmische Klatschen ein, sondern erzählte auch seine Geschichten von einem Boxkampf und dem fatalen Streit zweier Ritter um die schöne Prinzessin. Die Statisten, die er dafür benötigte, wählte er sich aus den Reihen des Publikums.

Dann ging es los: „Öffnen Sie Ihre Herzen und sparen Sie nicht mit dem Applaus“, lud Zirkusdirektorin Britta Sperlich dazu ein, die Last des Alltags abzulegen, sich einfach nur fallenzulassen und einzutauchen in ein entrückendes Spiel von Lichterkaskaden und den hämmernden Bässen von Discorhythmen, von Schattenwürfen und künstlichem Rauch, in dem die bunte Truppe „Circus Theater Bingo“ mit ihren Inszenierungen und artistischen Topleistungen begeisterte.

Lieber nicht nachmachen: Verrenkungen sorgen für Staunen

Für Staunen und atemlose Spannung sorgte die Kontorsionistin Sueellen Sforzi, scheinbar ein Wesen aus einer anderen Welt, das weder den Gesetzen der Anatomie noch denen der Schwerkraft unterliegt. Selbst die unglaublichsten Verrenkungen im Einarmhandstand wie auch das Schießen mit Pfeil und Bogen kopfüber und nur mit den Füßen erschienen bei ihr leicht und selbstverständlich.

Dompteur Nino Frank verblüffte mit seinen Pferde- und Hundedressuren. Wer selbst einen mehr oder weniger gut erzogenen Vierbeiner hat, konnte neidisch bestaunen, wie geschickt der Dompteur den Spieltrieb und Bewegungsdrang seiner neun Hunde in kontrollierte Bahnen lenkte.

Das exotische Flair der großen weiten Welt lieferten die „Jambo Kids“ mit ihrer karibischen Limbo-Nummer, die „Revancha Gauchos“, die mit ihren Trommeln und fliegenden Holzkugeln zu Malamboakkorden das Publikum in Wallung versetzten, und „The Empress“, die gemeinsam mit drei jungen Männern in Schottenröcken ihre Jonglierkeulen bis unters Dach des Zirkuszeltes warf. Die „Truppe Rubtsovy“ sorgte als farbenfroher Wirbelwind in den Kostümen mittelalterlicher Gaukler mit ihren Salti, Flic Flacs und Überschlägen für den furiosen Abschluss.