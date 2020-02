Waiblingen/Weinstadt Wer dem getarnten Blitzer ins Netz ging

Nun liegen die Ergebnisse vor. In Waiblingen ist der vom Hersteller als „Enforcement Trailer“ bezeichnete Blitzer (Trailer ist Englisch für Anhänger) ab Montag, 20. Januar, sieben Tage lang an zwei Standorten getestet worden – zunächst in der Beinsteiner, dann in der Mayenner Straße. In der Beinsteiner Straße seien im viertägigen Messzeitraum 165 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, so der Fachbereichsleiter für Bürgerdienste, Werner Nußbaum. Bei insgesamt 2075 gemessenen Fahrzeugen entspricht das also einer Quote von knapp acht Prozent Zu-Schnell-Fahrern. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 56 Kilometern pro Stunde gemessen – erlaubt sind maximal 30.

In der Mayenner Straße erwischte der Blitzer laut Nußbaum in drei Tagen 63 Geschwindigkeitssünder. Hier waren bei 3801 gemessenen Fahrzeugen lediglich 1,66 Prozent zu schnell unterwegs. Der höchste Verstoß in der Tempo-30-Straße wurde hier mit 54 Kilometern pro Stunde festgestellt.