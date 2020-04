Waiblingen/Weinstadt Wie die Zeitung trotz Corona-Krise im Briefkasten landet

Ausgetragen hat die Weinstädterin in den vergangenen elf Jahren schon in anderen Teilen der Waiblinger Kernstadt, in den Waiblinger Ortschaften sowie in Korb, Rommelshausen und Stetten. Dort hat sie Vertretungen übernommen, wenn andere Zusteller wegen Krankheit oder Urlaub verhindert waren. Um in einem neuen Gebiet gleich zurechtzukommen, gibt es Lauflisten, die dem Zusteller genau zeigen, wie er gehen muss. Meist ist es auch so, dass auf den Briefkästen der Abonnenten schon ein WKZ-Aufkleber zu sehen ist.

Wenn es regnet, dann schützt sich Andrea Schulz mit einer Regenjacke. Extremere Wetterlagen hat sie selten erleben müssen. Wenn es mal richtig glatt ist, dann stellt ihr Arbeitgeber Spikes bereit, damit die Schuhe Halt haben. Morgens so früh an die frische Luft zu kommen tut der 46-Jährigen laut eigenem Bekunden gut. „Es ist jedes Mal ein Erlebnis.“

Andrea Schulz genießt es, dass nur wenige Menschen überhaupt zwischen 4.50 Uhr und 6 Uhr in der Früh unterwegs sind – und sie morgens die Vögel zwitschern hört. Dabei mag sie die Arbeit im Winter lieber als im Sommer – weil sie in der kalten Jahreszeit nicht so schwitzen muss.

Dann passieren auch hin und wieder witzige Dinge beim Austragen. Immer mal wieder sieht Andrea Schulz zum Beispiel Männer in Bademänteln, die gerade ihre Zeitung aus dem Briefkasten holen wollen. „Ich habe es aber noch nie erlebt, dass jemand böse war, wenn die Zeitung später gekommen ist.“

Türklinken nicht mit bloßer Hand öffnen

Durch die Corona-Krise hat sich natürlich auch bei der Arbeit von Andrea Schulz etwas geändert. Sie versucht nun immer, Türklinken nicht mit der Hand zu öffnen, sondern anderweitig, zum Beispiel mit dem Ellenbogen. Handschuhe und Mundschutz trägt Andrea Schulz nicht, aber sie wäscht sich nach dem Austragen zu Hause sofort die Hände, wenn sie die Wohnung betritt.

Ansonsten versucht die 46-Jährige, privat soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und nur noch selten einkaufen zu gehen. Ihre Arbeit will sie wegen der Corona-Krise indes nicht einstellen. „In gewisser Weise ist ein mulmiges Gefühl dabei, aber man darf sich nicht verrückt machen.“

Andrea Schulz ist froh, gerade in diesen Krisenzeiten einen Job zu haben, den sie weiter ausüben kann. Viele müssen schließlich gerade Kurzarbeit machen, was meist bedeutet, dass sie nur 60 Prozent ihres Gehalts erhalten.

Selbst wenn der Arbeitgeber durch Verpflichtungen aus dem Tarifvertrag auf 80 Prozent aufstocken muss, fehlt Geld in der Haushaltskasse.

Andrea Schulz wird jedenfalls weiter austragen, zumal sie sich in ihrem Beruf auch gut vor dem Virus geschützt fühlt, da sie keinen direkten Kontakt mit Menschen haben muss. „In der Corona-Krise ist es schon angenehm zu wissen: Da kommt noch was rein zusätzlich.“

"Wir sagen: Danke!"

Ein Kommentar von ZVW-Chefredakteur Frank Nipkau

Wir leben derzeit in einer Ausnahmesituation, in der nichts selbstverständlich ist: Gesundheit, Arbeit, Familie, Leben. Selbst Ostern können wir aus dem Kalender streichen, weil wir auch an diesen Tagen am besten zu Hause bleiben und weiter Abstand zu anderen Menschen halten.

In solch einer Zeit sollten wir ganz besonders an die Menschen denken, die dafür sorgen, dass die Grundfesten unserer Gesellschaft weiter reibungslos funktionieren: Pfleger und Ärzte, Kassiererinnen, Post- und Paketboten – und unsere Zusteller, die weiterhin dafür sorgen, dass Sie Ihre Zeitung weiter pünktlich jeden Morgen erhalten. Denn was nützen die besten Informationen, wenn sie die Leserinnen und Leser nicht erreichen. Dafür sagen wir: Danke! In den Dank eingeschlossen sind natürlich auch unserer Drucker und alle Verlagsmitarbeiter.

Bleiben Sie alle gesund!