Waiblingen Wenn Morddrohungen normal werden

2018 schmähte der AfD-Politiker Andre Poggenburg Deutschtürken als „Kameltreiber“ und „Kümmelhändler“ – Pantisano erstattete Anzeige wegen Volksverhetzung. Kurz darauf lag eine Morddrohung im Briefkasten des Rathauses Stuttgart, wo Pantisano sich in den Fraktionsräumen der Linken oft aufhält. Das Kuvert war unfrankiert – jemand musste hier gewesen sein, an der Tür, zum Greifen nahe. „An das linke kommunistische italienische Dreckschwein Luigi Pantisano“: „Wir werden deine antideutschen Hetzereien weiter beobachten und dich eines Tages zur Rechenschaft ziehen“. Denn: „Uns entkommt keiner.“

Der Brief lässt tief blicken, die Formulierungen offenbaren glasklar, wie Neonazis sich als Speerspitze einer breiteren Bewegung sehen, wie sie sich zu ihren Drohungen ermuntert fühlen vom verrohten Ton, den die AfD in die Politik eingeführt hat: Dieses Schreiben, heißt es da, sei „nicht von der AfD“, aber von „national gesinnten Deutschen“, die „auch“ etwas gegen „Umvolkung“ und „Willkommenskultur“ hätten, „auch“ dagegen seien, „dass immer mehr Türken hier „Geschäfte eröffnen“. Typen, die so etwas schreiben, reiten „auf einer Welle“, sagt Pantisano: Sie fühlen sich getragen vom Sound, den Rechtspopulisten etabliert haben, fühlen sich ermächtigt, von hier aus noch einen Schritt weiter zu gehen.

Pantisanos Eindruck: Die Polizei ignoriert die Zusammenhänge

Unterschrieben war der Brief von einer „Nationalen Front Deutschland“. In Thüringen gibt es eine Gruppe gleichen Namens. Laut Antifa-Recherchen soll auch in Pforzheim mal eine Bewegung aufgefallen sein, die sich so nannte. Das klingt doch nach Ermittlungsansätzen, fand Pantisano. Nationale Front Deutschland? Der Sachbearbeiter beim Staatsschutz der Polizei habe gesagt: Die kenne er nicht; er sei ja eigentlich für Linksextremismus zuständig.

Die Polizei „ignoriert die Zusammenhänge“, steige nicht ein in tiefer schürfende Strukturermittlungen, suche nicht nach Netzwerken, sondern arbeite nur jeden Einzelfall routinemäßig ab, meist ergebnislos – das ist Pantisanos Eindruck: Sie habe den Brief auf Fingerabdrücke untersucht; habe bei Facebook die Auskunft eingeholt, dass der Urheber nicht zurückverfolgbar sei; „und damit erledigt.“ Er fühle sich „alleingelassen“ mit all den Drohungen, die seit Jahren unaufgeklärt im Raum stehen.

Diese „Einschüchterungswelle“ gefährdet die Demokratie

Was tun? Ein Anfang wäre, findet Pantisano, wenn jeder, der sich auf Facebook anmeldet, unter welchem Namen auch immer, eine Ausweiskopie hinterlegen müsste. Drohungen einfach zu löschen, das reiche nicht. Drohungen müssten ernsthaft verfolgt und geahndet werden.

Stellen wir uns vor, auf dem Stuttgarter Marktplatz rottete sich ein rechtsextremer Mob zusammen und stieße Morddrohungen und rassistische Beschimpfungen aus. Was würde die Polizei zu einem Anrufer sagen, der das meldete? „Machen Sie Fotos, wir schauen später vorbei“? Wohl kaum. Sie würde hinfahren, sich einmischen – im Wissen, dass die aufgeheizte Stimmung sich sonst in Gewalt entladen könnte.

Auch Facebook ist ein Marktplatz, ein digitaler; die Hetze, die hier tobt – auch sie „schwappt über“ ins sogenannte wahre Leben. Nur passiert nichts dagegen. Die Polizei müsste „den Ernst der Lage“ begreifen, findet Pantisano. Warum zum Beispiel fordere kein Polizeigewerkschafter: „Es gibt so viele Morddrohungen, wir brauchen mehr Personal, neue Abteilungen“?

„Ich mache erst recht weiter“

Denn diese Hetzwoge ist nicht nur hässlich – sie gefährdet die Demokratie. Bereits 2015 trat der Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt zurück, zermürbt von Morddrohungen. Wenn es nicht gelingt, die „Einschüchterungswelle“ zu brechen, die derzeit durch Deutschland brandet, dann „ziehen sich die einen“, die für unsere Demokratie einstehen, „zurück. Und die anderen“, die unsere Demokratie verachten, „fühlen sich bestärkt“. Von den Drohungen gegen Pantisano bis zum Mord an Lübcke – jede dieser Taten enthält eine Botschaft an alle, die gegen Rassismus sind, an alle, die für Flüchtlinge eintreten, an alle, die eine weltoffene Gesellschaft wollen. Die Botschaft lautet: Streckt den Kopf nicht zum Fenster raus, sonst geht’s euch wie denen.

„Ich mache erst recht weiter“, sagt Luigi Pantisano. „Ich habe das Glück, dass mich Menschen ansprechen, die gut finden, was ich mache, Menschen, die auf der Straße sagen: vielen Dank!“ Aber „ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die ihr Mandat aufgeben“.