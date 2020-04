Waiblingen Wie Bauern die Ernte in der Corona-Krise stemmen

Waiblingen.

Sonne satt und warme Temperaturen: „Jetzt geht es auf den Feldern richtig los“, sagt Daniel Schmid. In diesem Jahr betrachtet er das Wachstum von Obst und Gemüse jedoch auch mit Sorge. Auf zwölf Hektar baut der Landwirt Grünspargel an, auf 15 bis 18 Hektar Erdbeeren, auf weiteren vier Hektar wachsen Himbeeren. Um diese Flächen zu pflegen und abzuernten arbeiten in der Hauptsaison von Mai bis Juli normalerweise 80 bis 85 Personen bei ihm. Zurzeit ernten 18 Leute Grünspargel. Das ist die Mannschaft, die Schmid fest das ganze Jahr über beschäftigt. Die zehn zusätzlichen Helfer, die sonst Anfang April auf dem Hof eintreffen, durften bisher wegen der Coronavirus-Verordnung nicht einreisen. Bis vor wenigen Tagen sah Schmid schwarz für seine Erdbeeren: Ohne die Erntehelfer aus Rumänien, von denen die meisten jedes Jahr nach Waiblingen-Beinstein kommen, würden die roten Früchte auf den Feldern vergammeln.