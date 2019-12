Waiblingen Wie die Pest zu einem Adventsbrauch führte

Die Erzählungen sind nicht nur jetzt, zwischen den Jahren, nett zu lesen, sie sind auch gleichzeitig geschichtliche Dokumente, denn oft stecken hinter den Geschichten voller Aberglauben, Hexen, Wünschen und Ängsten auch geschichtliche Ereignisse. Da gibt es zum Beispiel die „Klopflesnächt“, die am Nikolaustag beginnt: So zogen an den letzten drei Donnerstagen vor Weihnachten Kinder in einigen Orten in der Abenddämmerung durch die Straßen und Gassen und warfen Linsen, Erbsen und Gerstenkörner gegen die Fensterscheiben der Häuser oder schlugen mit kleinen Stöckchen dagegen und bettelten um Gaben. Die Bewohner antworteten ihrerseits in den ersten beiden Nächten nur mit Klopfen ans Fenster oder mit Drohungen. Erst in der dritten Nacht, dem letzten Donnerstag vor Weihnachten, bekamen die Kinder Nüsse, Süßigkeiten oder sogar Marzipangebäck geschenkt. Der Brauch soll, das erfährt man in Wiedemanns Buch, seinen Ursprung im 15. und 16. Jahrhundert haben, als mehrere Pestwellen durch Württemberg zogen. Die Menschen fürchteten sich vor dem Kontakt mit Nachbarn, hatten Angst, sich anzustecken. Nur im Schutz der Nacht trauten sich einige auf die Straße und warfen Linsen oder Erbsen gegen die Fenster ihrer Bekannten, um sich so nach deren Verbleib zu erkundigen. Lebte noch jemand im Haus, kam er ans Fenster und bedankte sich mit einem Gruß. Wurde der Gruß aber nicht erwidert, wusste man, dass die Bewohner an der Pest gestorben waren.

„So wird daraus eine hochinteressante Melange aus christlichen und vorchristlichen Dingen, auch bäuerlichem Glauben“, so Autor Wiedenhöfer. „Warum ist diese Jahreszeit gerade die geschichtsträchtige Zeit? Weil die Leute früher in der Landwirtschaft zu dieser Zeit nichts zu tun hatten, zuhause saßen. Da erzählt man sich eher mal eine Geschichte als im Sommer, wenn man bis 21 Uhr auf dem Feld steht. Dann hast du keine Zeit dir auch noch über irgendwelches Brauchtum Gedanken zu machen.“

Das Ohr an der Ofenkachel

Diese Sehnsucht nach Ruhe und Rückzug und einer Zeit des Neubeginnes fasziniert die Menschen wohl auch heute in einer Zeit, die von Beschleunigung, permanenter Erreichbarkeit und Optionsanhäufung gekennzeichnet ist. Wiedenhöfers gesammelte Geschichten erzählen von vergangenen Zeiten, in denen man – zumindest aus heutiger Sicht – seinen Wünschen und Hoffnungen nachgehen konnte, in Verbindung mit wiederkehrenden Ritualen.

Die Thomasnacht ist die Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, die längste Nacht des ganzen Jahres. Sie gilt auch als tiefste Nacht, denn sie ist mit vielen Bräuchen und einigem Aberglauben verbunden. In Wiedenhöfers Buch heißt es zum Beispiel, dass in Schwäbisch Gmünd die Mädchen in der Thomasnacht um Mitternacht das Ohr an die Ofenkachel legten und lauschten. Aus den gehörten Geräuschen konnten sie mit etwas Glück Rückschlüsse auf den zukünftigen Liebsten ziehen. So sollte zum Beispiel das Rauschen eines Getreidefeldes bedeuten, dass der Zukünftige ein Bauer sei, bei einem metallischen Geräusch, dass es vielleicht der Sohn des Schmiedes war. Auch das Bleigießen war in dieser Nacht ein verbreiteter Brauch.

Wiedenhöfers persönlicher Lieblingsglaube ist der an Wodan, die Hauptgottheit der Germanen, die einen besonderen Platz um den Jahreswechsel herum einnahm. Viele Sagen und Überlieferungen erzählen von der brachialen Gestalt, die von einer großen Sippschaft an Hexen, Druden, Geistern und anderen unheimlichen Wesen begleitet wird und mit dieser wilden Truppe in den Raunächten über die schneebedeckte Landschaft brauste. Besonders in Jahren, in denen Wodan und seine Wilde Jagd häufig zu sehen waren, folgten oft heftige Naturkatastrophen, glaubten die Menschen.