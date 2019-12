Waiblingen Wie digital ist das Bürgerbüro?

Wenn es um die direkte Teilhabe der Bürger geht, verweist der Oberbürgermeister allerdings auf den Live-Chat mit dem Bürgerbüro am Dienstag und Mittwoch jeweils zwischen 14 und 16 Uhr. Bei diesem Chat, an dessen Ende ein Mensch sitzt, werden aber nur sachliche Themen rund um die Leistungen der Bürgerbüros beantwortet, wie zum Beispiel, wo welches Formular zu finden ist oder aber welches Amt zuständig ist.

"Das ist mir alles zu riskant"

Manche Besucher des Rathauses finden die digitalen Angebote zu kompliziert. Befragte sehen im persönlichen Kontakt mit dem Rathaus immer noch die einfachste Möglichkeit, Leistungen der Stadt in Anspruch zu nehmen.

Für Teresa Santamaria etwa, die auf dem Weg ins Rathaus ist, gab es bisher noch keinen Grund für die Nutzung des digitalen Angebotes. Santamaria, die im Integrationsrat und Frauenrat der Stadt sitzt, mahnt, ältere Bürger bei der Digitalisierung der Verwaltung nicht zu vergessen: „Man muss bei dieser Entwicklung auch die ältere Generation mitnehmen.“ Auch die Angst vor Cyberangriffen müsse ernst genommen werden. „Das ist mir alles noch zu riskant“, erklärt sie. Viel hänge auch davon ab, wie einfach es dem Bürger gemacht werde, diese Anwendungen zu nutzen.

Positivbeispiel Schadensmeldung

Heute hat es der Bürger, der Leistungen der Stadt per App oder Website nutzen möchte, allerdings nicht nur in Waiblingen, sondern auch in anderen Kommunen alles andere als einfach: Denn es gibt einen Mix aus digitalen, teils digitalen und nichtdigitalen Leistungen, auch in Waiblingen. Für die Anmeldung in der Stadt muss man zum Beispiel im Rathaus vorstellig werden, seinen Hund kann man hingegen rein digital anmelden.

Auch wird man von der Website der Stadt Waiblingen auf die Website des Bundes oder des Landes weitergeleitet, je nachdem wer zuständig ist, zum Beispiel bei der Beantragung des Bafögs oder des Führungszeugnisses. Hier gelten jeweils eigene Beantragungswege und einzelne digitale Schritte sowie Online-Formulare.

Ein Positivbeispiel, wie es gehen kann, ist die Schadensmeldung an die Stadt: In Waiblingen kann der aufmerksame Bürger der Stadt gleich über drei Kanäle Schlaglöcher oder defekte Straßenbeleuchtungen nennen: in der Waiblingen-App, per Telefon oder E-Mail.