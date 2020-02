Waiblingen Wie geht’s weiter auf der Korber Höhe?

Ein bisschen Bewegung kommt derweil auch in ein anderes Projekt, das die Korber Höhe prägen könnte: Das Areal beim Blockheizkraftwerk, das vor Jahren einmal für das „Grüne Hochhaus“ auserkoren war, soll nicht auf Dauer eine Brache bleiben und könnte Teil der Internationalen Bauausstellung IBA 2027 werden. Die Stadt bereitet dafür einen Investorenwettbewerb vor und will auch damit vor den Sommerferien in den Gemeinderat.

Ob am Ende doch noch ein grünes Hochhaus entsteht? „Das ist nur eine Option unter anderen“, sagt der Baubürgermeister. Ein Hochhaus sei kein Muss, auch andere Bauformen seien denkbar. Ganz andere Voraussetzungen sollen nun den Ausschlag geben. Vor allem sollen Wohnkonzepte für Ältere einbezogen werden. Denn während inzwischen in allen Ortschaften sowie in Waiblingen-Süd Seniorenheime gebaut wurden oder geplant sind, gibt es derzeit keine Lösungen für die Korber Höhe. Das zu ändern, ist ein aus der Bürgerschaft im „Quartier 2020“-Prozess klar formulierter Wunsch. Das Potenzial der Bürgerbeteiligung will die Stadt bei der Planung nutzen und einbinden – am besten in Form einer eigenen Projektgruppe. „Grün“ im Sinne von bewachsen muss das künftige Gebäude nicht sein. Erwünscht sind jedoch nachhaltige Ansätze – etwa weniger Beton, dafür mehr Holz. Die Idee eines „Grünen Hochhauses“ wurde unter dem Eindruck der Gewa-Pleite 2016 verworfen.