Waiblingen Wie läuft das Restaurant Herzstück in Hegnach?

Waiblingen.

Als die Hegnacher Gaststätte Kuhstall am Schmidener Feld zumachte und im Sommer 2018 noch das Restaurant Lamm in der Hegnacher Hauptstraße, da gab es auf einmal kein schwäbisches Restaurant mehr in dem Waiblinger Teilort. Das ist seit November vergangenen Jahres anders: Im Restaurant Herzstück, das sich im Gebäude des Hotels Lamm befindet, können Gäste hiesige Spezialitäten essen.