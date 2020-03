Winnenden/Waiblingen Anwältin kassiert über 7000 Euro und tut nix

Anwältin erleidet Zusammenbruch und meldet sich arbeitslos

Ihrem Kollegen gegenüber bemühte sie sich, ihre Probleme zu verschleiern. Da er für die Rechnungsstellung zuständig war, ließ sie ihn 2015 und 2017 für einen Kunden Rechnungen für das Überwachen der Schutzdauer von Patenten und Gebrauchsmustern ausstellen, ohne dieser Aufgabe nachgekommen zu sein. Zusätzlich forderte sie von ihm Beträge ein, die für das Erneuern von Schutzrechten beim Deutschen Patent- und Markenamt angeblich fällig würden. Doch weder wurde die Schutzdauer überwacht, noch wurden die Rechte erneuert, auch wenn dies dem Kunden gegenüber versichert wurde. Die Rechte erloschen, dem Kunden entstand dadurch ein Vermögensnachteil, der sich auf über 200 000 Euro aufsummiert.

Knapp 7700 Euro hatte der Mandant überwiesen. Das Geld sei auf das Konto der Kanzlei eingegangen und in die laufenden Ausgaben für den Bürobetrieb hineingeschlüpft, so die Angeklagte. Rückfragen des Kunden habe sie sich bemüht, so gut wie möglich zu ignorieren.

2017 kam es dann zum psychischen Zusammenbruch, es sei nicht mehr weitergegangen, erklärt die Angeklagte mit leiser Stimme. Sie habe sich arbeitslos gemeldet, von Juli bis Oktober 2018 war sie in einem Krankenhaus, in dem sie wegen einer „schweren depressiven Episode“ stationär behandelt wurde. Seitdem ist sie in ambulanter Behandlung. Die Angeklagte hat mittlerweile den Wohnort gewechselt, arbeitet im Rahmen einer Wiedereingliederungsmaßnahme in einem Maschinenbauunternehmen als Patentingenieurin 15 Stunden pro Woche. Die Vorwürfe gibt sie ohne Umschweife zu.

Ob denn eine Einstellung des Verfahrens vorstellbar sei? Schließlich sei mit den 7700 Euro der Betrugsschaden nicht hoch, fühlt ihr Anwalt beim Vertreter der Staatsanwaltschaft vor. Der hält dagegen, der Schaden, der dadurch entstanden sei, dass die Schutzrechte nicht erneuert wurden, sei für den betroffenen Kunden der Angeklagten „gigantisch hoch“.

Urteil fällt für fünf Betrugsfälle

Erschwerend komme hinzu, dass sich die Angeklagte über die Folgen ihrer Handlungen als Patentanwältin bewusst gewesen sei. Zwei Jahre Freiheitsentzug, die drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, dazu eine Geldbuße in Höhe von 2000 Euro und die Einziehung des Gegenwerts des Betrugsschadens halte er für „tat- und schuldangemessen“.

Das Urteil der Richterin lautet dann auf ein Jahr und vier Monate Freiheitsentzug, auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, für fünf Fälle des Betrugs, zwei davon in Tateinheit mit Untreue, dazu Einzug des Betrugsschadens und Übernahme der Verfahrenskosten, sowie eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro, zu zahlen an den Weißen Ring.

Zu berücksichtigen sei bei der Strafzumessung, so die Richterin, dass die Angeklagte keine große kriminelle Energie aufbringen musste, um die Straftaten zu begehen, dass keine Eintragungen im Bundeszentralregister über sie vorliegen und auch nicht damit zu rechnen sei, dass sie künftig weitere Straftaten begehe. Zugutehalten müsse man ihr auch, dass sie mit ihrem Geständnis an dem Verfahren mitwirkte. Dennoch habe sie einen hohen Schaden verursacht, den sie ihrem Mandanten auch hätte ersparen können, wenn sie sich zu einem anderen Verhalten entschieden hätte.