Waiblingen/Winnenden Keine Chance für Direktbus zum Klinikum

Der Bittenfelder Bürgerbus fährt dreimal in der Woche

Immerhin steht den Busnutzern eine Verbesserung in Aussicht: Ab Mitte Dezember dieses Jahres gibt es über die Linie 209 (Waiblingen – Korber Höhe – Korb – Kleinheppach – Endersbach) und die Linie 210 (Korb – Schwaikheim – Winnenden ZOB – Rems-Murr-Klinikum) ab Waiblingen mit einem Umstieg am Korber Seeplatz eine Busverbindung mit direktem Halt am Rems-Murr-Klinikum. Wochentags fährt der Bus dann neunmal hin und zurück, samstags und sonn-/feiertags jeweils sechsmal mit Umstieg am Korber Seeplatz. Die Umsteigezeit soll nicht länger als vier bis neun Minuten dauern.

Bequemer geht das in Bittenfeld. Zwar nicht täglich, aber an drei Tagen in der Woche steht mit dem kleinen Bürgerbus dort eine direkte Busverbindung zur Verfügung: „Egal, ob Sie jemand im Klinikum besuchen möchten, einen Arzttermin in Schwaikheim haben, in der Winnender Innenstadt bummeln oder Kaffee trinken gehen möchten“, wirbt Bittenfeld für das Angebot. Der Bürgerbus fährt dienstags und donnerstags mit Anmeldung und mittwochs ohne Anmeldung. Start ist um 11 Uhr, 13 Uhr und 14:30 Uhr ab dem Alten Rathaus zum Winnender Klinikum.

Zurück geht es um 11.45 Uhr, 13.45 Uhr und 15.15 Uhr nach Bittenfeld. Der Bürgerbus, der von Ehrenamtlichen gesteuert wird, geht auf eine Idee der Bürgerliste Bittenfeld zurück. Ein Fahrzeug war bereits vorhanden, weil das Haus Elim gegen eine Kilometerentschädigung seinen Tagespflege-Bus zur Verfügung stellte. Mit diesem Bus werden ansonsten Patienten morgens zur Tagespflege abgeholt und abends nach Hause gebracht, dazwischen steht das Fahrzeug zur Verfügung. Wer mitfahren will, zahlt zwei Euro für eine Fahrt.