Waiblingen/Winnenden Lkw-Kontrolle auf der B14: Sicherheit im Fokus

Waiblingen/Winnenden. Die Polizei hat am Donnerstagabend bis in die Nacht hinein an der B 14 im großen Stil Laster und Kleintransporter kontrolliert. Geprüft wurde unter anderem, ob die Ladung richtig gesichert ist, die Fahrer ihre Ruhezeiten eingehalten haben und die Lkw in verkehrssicherem Zustand sind.