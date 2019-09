Waiblingen/Winnenden.

An der B14 zwischen Waiblingen und Winnenden am Parkplatz Korber Höhe findet momentan (Donnerstag, 12.9., Stand 21 Uhr) eine groß angelegte Kontrolle der Polizei statt. Noch bis in die Nacht hinein werden vor allem Laster und Kleintransporter herausgewunken. Geprüft wird unter anderem, ob die Ladung richtig gesichert ist und ob die Fahrzeuge in verkehrssicherem Zustand sind.