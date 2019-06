Waiblingen Wo dürfen Elektroautos parken - und wo nicht?

In Waiblingen befinden sich neben jeder Ladesäule für Elektroautos zwei Stellplätze. An den öffentlichen Ladesäulen, die Verkehrsschilder zeigen es an, gilt eingeschränktes Halteverbot. Das Parken ist nur dann erlaubt, wenn das Fahrzeug auch an die Ladesäule angeschlossen ist. So auch auf dem Parkplatz beim Bürgerzentrum: Dort begeht der Fahrer eines Elektrofahrzeugs eine Ordnungswidrigkeit, wenn er seinen Wagen nicht an die Ladesäule anschließt: Denn dann steht das Auto im eingeschränkten Halteverbot.

Halter von E-Fahrzeugen beschweren sich über fehlbelegte Parkplätze

Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor parken auf dem genannten Parkplatz bis 18 Uhr kostenpflichtig. Nach 18 Uhr werden sie nicht mehr kontrolliert. Anders verhält es sich auf den öffentlichen Stellplätzen neben der Ladesäule. Er kann theoretisch auch nach 18 Uhr kontrolliert werden. Bis wie viel Uhr die Ordnungshüter tatsächlich kontrollieren, will Werner Nußbaum. Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, lieber nicht verraten.

Das eingeschränkte Halteverbot an den Ladesäulen wurde eingeführt, weil Halter von Elektrofahrzeugen sich über zunehmend fehlbelegte E-Parkplätze beschwert haben, sagt Axel Hamm von den Stadtwerken Waiblingen. Die Beschilderung lautet an allen öffentlichen Säulen gleich.