Waiblingen Wohnbaugebiete: Wo gibt es noch Platz?

Waiblingen.

In rasender Geschwindigkeit ist Berg-Bürg in Bittenfeld zu einem fast fertigen Wohngebiet geworden, auf dem Krankenhaus-Areal werden die ersten Häuser gebaut. Trotzdem: Der Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Also sucht die Stadt nach den letzten Flächen – im Ballungsraum um Stuttgart eine schwierige Aufgabe. In einem bald schon vier Jahre währenden Verfahren wurden mögliche Baugebiete auf ihre Eignung geprüft. Nun liegt das Ergebnis vor. Kurz zusammengefasst lautet es so: In der Kernstadt geht fast nichts mehr, in den Ortschaften schon eher.