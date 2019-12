Waiblingen Wohnungsnot: Mit Sohn und 3 Enkeln auf engstem Raum

Waiblingen.

Durchschnittlich hat jeder Mensch in der Region Stuttgart etwa 43 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Wie wenig diese Zahl mit der Realität in den Familien zu tun hat, zeigt das Beispiel von Krankenschwester Lydia Maier, die in der Kardiologie des Klinikums Winnenden arbeitet. Nach Einschätzung von Oberärztin Jutta Franz zählt sie „seit Jahrzehnten zu unseren besten und einfühlsamsten Schwestern“, auch schon im alten Waiblinger Krankenhaus. „Sie arbeitet hart und klagt fast nie, hat immer ein nettes Wort für die Patienten.“ Aber seit fast vier Jahren wohnt die 59-Jährige unter großen Strapazen auf engem Raum mit ihrem alleinerziehenden Sohn und seinen drei Söhnen in einer 73-Quadratmeter-Wohnung. Sie finden einfach keine Bleibe.