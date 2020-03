Waiblingen Zukunft des Remsparks bleibt ungewiss

Der Deal wurde ohne Auflagen genehmigt. Was das für Waiblingen bedeutet? Eine offizielle Auskunft der Pressestelle der Metro AG gibt es dazu nicht. Dort häufen sich derzeit die Anfragen bezüglich der 276 Filialen – und die Strategie, damit umzugehen, lautet Schweigen: „Zu einzelnen Standorten können wir uns derzeit noch nicht äußern.“ Sogar zu einer Antwort auf die Frage, ob „nur“ der Real-Markt verkauft wurde oder die ganze Remspark-Immobilie, sieht sich die bisherige Eigentümerin, also die Metro AG, derzeit nicht in der Lage. Für den Standort Waiblingen sind nun mehrere Szenarien möglich.

„Einer der erfolgreichsten Real-Märkte in Deutschland“

Eine zeitnahe Schließung kann als unwahrscheinlich gelten. Zu den sieben Standorten, die Real schon vor Vollzug des Verkaufs schließt, gehört Waiblingen auf jeden Fall nicht. Ein Großteil der Märkte, das kündigen Metro und SCP gemeinsam an, soll entweder unter der Marke Real weitergeführt oder an Mitbewerber verkauft werden. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Globus, Edeka oder Rewe genannt. Konkretes Interesse hat Kaufland angemeldet, allerdings vorwiegend für Märkte in Norddeutschland. Indes – nicht nur: Die Standorte Karlsruhe-Durlach und Böblingen-Hulb stehen ebenfalls mit auf der Wunschliste.