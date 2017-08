Waiblingen ZVW-Sommertour: "Instawalk" durch die Altstadt

Was ist ein Instawalk?

Bei einem sogenannten Instawalk fotografieren die Teilnehmer mit ihren Smartphones und posten die Bilder anschließend in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Dabei versehen sie die Bilder mit einem zuvor festgelegten Hashtag – in diesem Fall #zvwsommertour. Über die Instagram-Suche können die Fotos dann von allen gefunden werden.

Wir haben die Bilder, die die Teilnehmer der ZVW-Sommertour am Montag, 31. Juli 2017, auf Instagram gepostet haben, hier zusammengestellt. Den vollständigen Artikel lesen Sie in der gedruckten Ausgabe der Waiblinger Kreiszeitung am Mittwoch und im ePaper.