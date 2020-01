Waiblingen Zwischenmiete so teuer wie zwei Wohnungen

Was ist mit Airbnb?

Auf der Plattform des globalen Übernachtungsdiensts Airbnb findet man in Waiblingen zehn Wohnungen. Diese sind allerdings oft nur wochen- oder tageweise frei. Um einen ganzen Monat oder länger mieten zu können, muss man daher schon mehrere Monate im Voraus buchen. Auf der Plattform schwanken die Mietkosten je nach Nachfrage, im Februar liegen sie zwischen 1300 und 2000 Euro für 28 Nächte. Dabei sind in den Monatsmieten oft schon Rabatte bis 35 Prozent enthalten.

Ein Teil der Kosten sind Service-Gebühren, die direkt an Airbnb gehen und für den entsprechenden Umsatz sorgen. In Waiblingen sind das im Monat zwischen 100 bis 150 Euro, die zusätzlich zur Miete fällig werden. Das US-Unternehmen verdient gut an diesen Gebühren: Schon im Jahr 2017 machte Airbnb 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und etwa 100 Millionen Gewinn. Das Technologieunternehmen bietet auf seiner Plattform mehr als eine halbe Millionen Wohnungen und Zimmer in über 191 Ländern an. In der Regel sind die Wohnungen auf Zeit vollmöbliert. In Waiblingen werden zum Beispiel Bettwäsche, Geschirr, Kochutensilien und Handtücher bereitgestellt, meistens auch ein Fernseher und WLAN. In den Mietkosten sind dann schon alle Nebenkosten wie Strom, Gas und Internet enthalten. Bei mehrmonatige Buchungen wird die Miete immer zum Monatsanfang eingezogen. Je nach Präferenz der Vermieter können Mieter auch noch nach Buchung stornieren. Die Stonierungsfristen liegen zwischen wenigen Tagen bis einigen Wochen vor Einzug mit teilweiser oder vollständiger Zurückerstattung. Die genaue Ausgestaltung ist Sache des Vermieters.

Eine Wohnungsvermittlungsagentur für möblierte Wohnungen, die in der Region aktiv ist, bietet ebenfalls mehrere möblierte Wohnungen mit einem bis vier Zimmern für einen oder mehrere Monate in Waiblingen und Umgebung an. Die Mieten pro Wohnung liegen hier zwischen 1300 und 2600 Euro im Monat, inklusive Möbel und Ausstattung wie Geschirr und Bettzeug. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt ein Mitarbeiter der Agentur, die namentlich nicht genannt werden möchte, dass es als Wohnungsvermittler schwierig sei, in Waiblingen Wohnungen zu finden. Auch würden heimische Unternehmen verstärkt außerhalb von Waiblingen nach Wohnungen für Mitarbeiter suchen, vorrangig in Stuttgart.

Durchschnittsmiete: 2059 Euro

Die Wohnungen auf Zeit in Waiblingen sind mindestens 300 bis 700 Euro teurer als eine ähnliche unmöblierte Mietwohnung auf Dauer, jeweils Nebenkosten, Strom und Wasser schon mitgerechnet. Der Vorteil der befristeten Miete ist, dass man ein- und ausziehen kann, wann man möchte, und sich um nichts kümmern muss. Waiblingen ist, was die Zwischenmieten angeht, kein billiges Pflaster im deutschen Vergleich. Bei Airbnb liegt die durchschnittliche Monatsmiete hier bei 2059 Euro, gerade einmal 13 Euro weniger als in Stuttgart. Nur München kann das, wie sollte es anders sein, toppen: Dort beträgt die Monatsmiete im Schnitt rund 2650 Euro.