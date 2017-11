Waiblinger Bahnhof Bahn macht große Versprechen

Waiblingen. Neue Sitzbänke, Lampen und Beete: Am Waiblinger Bahnhof soll in den kommenden Monaten einiges in Ordnung gebracht werden. Auch das Vordach der Unterführung soll erneuert werden. Dies versprach der Bahnhofsmanager Nikolaus Hebding den Gemeinderäten und der Baubürgermeisterin Birgit Priebe auf einem Vor-Ort-Termin. Dabei stellte er sich auch den Fragen einiger Bürger.