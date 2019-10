Waiblinger Dienste Gebrauchtwarenhaus schließt zum Ende des Jahres

Die Waiblinger Dienste boten Arbeitslosen die Chance auf Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt und in einen geregelten Alltag. Doch zuletzt entwickelte sich die Wirtschaft in der Region so gut, dass dem Gebrauchtwarenhaus schlicht die Teilnehmer ausgehen. Es gibt kaum noch Langzeitarbeitslose. „Wir haben praktisch Vollbeschäftigung, was uns natürlich freut“, sagt Vera Aiello, zuständige Regionalleiterin des Deutschen Erwachsenenbildungswerks, das Träger der Waiblinger Dienste ist. Bis zu 25 Teilnehmer arbeiteten einmal im Verkauf, bei der Warenabholung und in den Werkstätten in Waiblingen und Winnenden. Nur acht sind noch übrig.

Öffnungszeiten stark eingeschränkt

Seit vergangener Woche wird keine neue Ware mehr angenommen. Inzwischen gelten im Räumungsverkauf auch stark verbilligte Preise. Wer ein Fahrrad oder Möbelstück zum Schleuderpreis kaufen möchte, muss jetzt zuschlagen, denn das Angebot wird täglich schmaler. Der Weihnachtsbasar, bei dem alljährlich Selbstgebasteltes und Adventsdeko für einen guten Zweck – 2018 etwa für den Waiblinger Tafelladen – verkauft wurde, entfällt. Inzwischen gelten auch eingeschränkte Öffnungszeiten. Statt um 18 Uhr schließt das Gebrauchtwarenhaus in der Waiblinger Benzstraße schon um 13 Uhr. „Wir können keine Schichten mit nur einem Teilnehmer fahren“, begründet Vera Aiello diesen Schritt, „das wäre unverantwortlich.“

Ganz überraschend kommt das Aus für die Waiblinger Dienste nicht. Vor zwei Jahren war das Gebrauchtwarenhaus ins Gewerbegebiet Ameisenbühl umgezogen und hatte sich dabei stark verkleinert. Schon damals hatte der zuständige Projektleiter angekündigt, dass die Zukunft des Geschäfts nicht gesichert sei. Nur noch eine Werkstatt wurde seither betrieben.