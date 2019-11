Waiblinger Musiker Christian Rottler Der Kerl kann was – aber reicht das?

Hier haben wir einen Gitarristen: nicht virtuos, aber kompetent. Hier haben wir eine Stimme: nicht belcanto-artistisch, aber markant. Hier haben wir eine Dosis Punk-Rotzigkeit: Darunter aber schimmert immer wieder ansteckende Pop-Eingängigkeit hervor. Hier haben wir, vor allem, einen Stapel starker Lieder: wohl zu sperrig für SWR 1, aber zugänglich genug, um damit einen geräumigen Nischenplatz in der erweiterten Subkultur komfortabel auszukleiden. Kurzum: eine Menge gutes Zeug. Steigen wir die Treppe runter in Rottlers Waiblinger Probenraumkeller und suchen zwischen Ventilator und Schlagzeug, Kühlschrank und Verstärkerbox nach Antworten: Was hat er noch auf der Habenseite?

Erstens, zweitens, drittens, viertens: Rottlers Potenziale und Qualitäten

Erstens: unzähmbares künstlerisches Universaltalent. Manchmal kriegt Christian Rottler einen gleich mit den ersten Tönen, einem brutal intim inszenierten Akustikgitarren-Intro zum Beispiel und den Einstiegszeilen: „Und man steht mehr tot als lebendig am Rand der Mitte und beugt sich vor – es ist die Aussicht auf eine Klippe, und die Brandung schmeckt nach Chlor, Jod und Tensiden.“ Weltschmerz und Weite, Natursehnsucht und kaputte Moderne: Das schwebt. Und die Youtube-Videos zu seinen Liedern sind grandios, Rottler packt da alles rein, was er sonst noch so kann, ein staunenswerter Überfluss an Begabungen bricht sich Bahn – Computer-Animationen, Zeichnungen, schräge Einfälle.



Zweitens: Damals, als er Volontär beim Zeitungsverlag Waiblingen war, liebten ihn manche Kollegen für seine Kauzigkeit und Originalität – andere schnaubten, wenn sie bloß seinen Namen hörten. Eine Diva, höhnten sie, dauernd spielen Selbstverliebtheit und Selbstzweifel Pingpong bei dem! Rottler polarisiert: nicht die schlechteste Eigenschaft für einen Künstler.