Waiblinger Partnerstadt Wie die Menschen in Devizes die Corona-Krise erleben

„Die Straßen sind so leer, wie sonst nur am späten Sonntagabend“, sagt Fisher. Bis vor zwei Wochen hätten viele die Gefahr noch nicht so ernst genommen, nun aber akzeptierten die meisten die Beschränkungen. Viele isolierten sich selbst freiwillig zu Hause, weil sie unsicher seien, ob sie sich möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Viele Menschen sind verunsichert

„Es gibt keine großflächigen Tests und niemand weiß, wo die Kranken sind. Das verunsichert viele Menschen“, beschreibt Fisher das drängendste Problem. Denn auch Ärzte und Krankenschwestern isolierten sich teilweise selbst, und deshalb stehe das Gesundheitssystem unter Druck.

Um allen, die das Haus nicht verlassen können oder wollen, zu helfen, hat das Team um Fisher eine Hotline zur Unterstützung eingerichtet. Wer sich dort meldet, bekommt Hilfe von Freiwilligen, die zum Beispiel die Einkäufe erledigen oder etwas aus der Apotheke holen. „Wir haben so bereits mehr als 650 Menschen geholfen“, sagt Simon Fisher.

Lokale Geschäfte, die um ihre Existenz bangen, unterstützt die Stadt mit Mietbefreiung, zumindest bei Mietern in städtischen Immobilien sei dies möglich. Außerdem ermutige man Gastronomen und Einzelhändler, Liefer- und Abholangebote zu schaffen.

Lange Wartezeiten vor Supermärkten

Das dürfte gut ankommen: „Es kann passieren, dass man ein bis zwei Stunden vor dem Supermarkt warten muss, bis man hineindarf“, berichtet Fisher. Entsprechend lang seien die Schlangen auf den Gehwegen, da die Wartenden zwei Meter Abstand zueinander halten sollen. Viele trügen einen Mundschutz oder einen Schal über Mund und Nase, Pflicht sei das aber nicht.

Und ist man erst einmal drin, finde man auch nicht alles, oder zumindest nicht in den Mengen, die man gerne hätte: Wie in Deutschland sind vor allem Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Reis begehrt und werden – ebenso wie Toilettenpapier – nur in kleinen Mengen an die Kunden abgegeben.

Wenn die Familie komplett ist – Fishers zwei erwachsene Söhne verbringen diese Zeit lieber zu Hause als in ihren Wohnungen in großen englischen Städten –, müsse er da schon öfter einkaufen, sagt der Leiter der Stadtverwaltung schmunzelnd.

Spätestens 2021 soll es klappen

Dass er nun viel Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, die sonst nur alle paar Wochen nach Hause kommen, sei einer der wenigen positiven Aspekte der Krise. Nichtsdestotrotz hofft Simon Fisher sehr, dass möglichst bald wieder Normalität einkehrt.

Dann könne auch das Partnerschaftstreffen zwischen Devizes, Mayenne und Waiblingen nachgeholt werden – vielleicht klappe es ja sogar noch in diesem Jahr, zu einem späteren Zeitpunkt. Spätestens aber 2021 soll es nachgeholt werden.