Waiblinger Realschulen schlagen Alarm Eltern mit Wahl der Schule überfordert

Das Wegfallen der verbindlichen Grundschulempfehlung treibt seltsame Blüten: Allein im Jahr 2018 mussten die Salier- und die Staufer-Realschule in Waiblingen 58 „Rückkehrer“ aus den umliegenden Gymnasien aufnehmen, rechnerisch zwei volle Klassen. Die überwiegende Mehrheit davon hatte eigentlich schon vor der fünften Klasse eine Empfehlung für die Realschule bekommen – doch die Eltern hatten aufs Gymnasium bestanden. Noch kurioser: Zuletzt kamen fünf Kinder mit Hauptschul-Empfehlung aufs Salier-Gymnasium. So verwundert es nicht, dass die Staufer-Realschule auch schon Kinder gesehen hat, die vom Gymnasium kamen und bald schon auf das grundlegende G-Niveau herabgestuft werden mussten, das praktisch der Hauptschule entspricht.

Mehr als ein Drittel entscheidet gegen die Grundschul-Empfehlung

„Die Zahlen sind alarmierend“, sagen die beiden Realschulleiter Mario Comite und Axel Rybak übereinstimmend. Auf der Salier-Realschule landeten 2018 sage und schreibe 40 Kinder aus verschiedenen Gymnasien. Ein weiteres Problem sind die Abgänge von der Realschule auf die Gemeinschaftsschule und interne Rückstufungen auf Hauptschulniveau. Mehr als ein Drittel der Viertklässler-Eltern in Waiblingen entscheiden sich gegen die offizielle Grundschulempfehlung – das ist deutlich mehr als der Landesdurchschnitt. Zwar führen die Schulen mit betroffenen Eltern Beratungsgespräche, doch die zeigen sich beratungsresistent. In keinem einzigen Fall konnten Mario Comite oder Axel Rybak sie überzeugen, eine andere Schulart zu wählen. Immer wieder bekommen sie zur Antwort: „Unser Kind schafft das, wenn es sich anstrengt“ oder „Wir wollen es zumindest einmal versuchen“.

Die Kinder müssen durch ein Tal der Tränen

Fehlentscheidungen bei der Wahl der Schulart korrigieren sich im Alltag relativ schnell. Leidtragende sind die Kinder. Bis Klasse sieben haben sich die meisten wieder in die Schulart, die ihrem Leistungsvermögen entspricht, einsortiert. Bis dahin erleben sie oft ein hohes Maß an Frustration. Mit dem Wechsel der Schule verlassen sie ihre vertraute Umgebung und ihren Freundeskreis und erleben einen gravierenden Einschnitt in ihre Bildungskarriere. Folgen hat das Ungleichgewicht von Schulempfehlungen und Schulanmeldungen außerdem für das Gefüge der Klassen, die sich von Jahr zu Jahr stark verändern. Beispiel: Der Abschluss-Jahrgang 2018/19 ist der erste, der ohne verbindliche Grundschulempfehlung gestartet war. Nur 49 von 100 Schülern blieben in der Klasse, in der sie angefangen hatten. Mehr als die Hälfte hat einen Knick in der Schullaufbahn, ist sitzengeblieben oder hat die Schule gewechselt.