Waiblinger Wochenmarkt Live-Kochshow mit Bernd Bachofer

Sie ergeben wirklich ein ulkiges Duo: Bernd Bachofer und Hannelore Staiger. Er für seine geschmacksfusionierte Sterneküche bekannt, sie ein Urgestein des Wochenmarktes, eine Vollblutschwäbin, die ihre Kunden gerne ausgiebig berät und ihnen Kochtipps mit nach Hause gibt. Ihre Lieblingsgerichte: Kässpätzle oder ein richtig guter Kartoffelsalat – deftige schwäbische Hausmannskost. Heute arbeiten die beiden Hand in Hand in dem auf dem Marktplatz aufgebauten Kochzelt. Ein bisschen minimalistischer als in einer modernen Großküche geht es hier schon zu, schließlich müssen der Koch und seine Gehilfin mit einem einfachen elektrischen Kochfeld und einer Bratplatte auskommen, auch die Arbeitsfläche ist nicht gerade sehr groß.

Das Event kommt bei Marktbesuchern super an

Auf dem Speiseplan steht heute karamellisierter Biolachs mit warmem Ziegenkäse, Tomaten-Basilikum-Schaum und eingemachten Gewürztomaten. „Eine letzte Hommage an den dahinsiechenden Sommer“ nennt der Koch diese mediterrane Kreation mit dem leichten asiatischen Twist. Die verwendeten Kräuter und die frischen Tomaten sind hier auf dem Markt gekauft worden, den Biolachs hat der Koch um die Ecke bei Leos Fischhalle erstanden, der Demeter-Ziegenkäse stammt vom Stand der Familie Vosseler und kommt aus Bittenfeld. Ganz ohne die eine oder andere exotische Note gibt sich Bachofer natürlich nicht zufrieden. Aber: Sogar Exoten wie Ingwer, frisches Kurkuma oder Tonkabohnen sind auf dem Waiblinger Markt vertreten, wenn auch leider nicht regional angebaut. Noch bevor die Live-Kochshow um halb elf offiziell startet, hat sich bereits eine Traube neugieriger Marktbesucher um das Kochzelt geschart. Genau darauf haben die Veranstalter, die Waiblinger WTM in Kooperation mit der AOK Ludwigsburg und Umgebung, gehofft. Die Aktion mit der Kochshow ist ein Versuch, den Markt attraktiver zu gestalten, anders anzuhauchen. „Wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage unter den Wochenmarktbesuchern gemacht und gefragt: Was wünschen Sie sich? Was würden Sie verbessern wollen?“, so Marktmanagerin Janine Böhmler. „Die meisten wünschten sich ein größeres kulinarisches Angebot und mehr Attraktionen.“