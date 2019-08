Rems-Murr-Kreis Unser Wald verdurstet

Es sterben vor allem die großen, alten, die wunderschönen Bäume. Jene Bäume, die womöglich schon mehrere Hundert Jahre alt sind, die durch ihre tief ins Erdreich wachsenden Wurzeln in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im großen Vorteil waren. Denn sie konnten in früheren Trockenperioden die tief gelegenen Wasservorräte für sich erschließen, an die die jüngeren Bäume noch nicht heranreichten. Besonders die Buchen sind betroffen, jene saftig grünen Riesen, die unseren Wald so herrlich machen, wie er ist.

Wenn es weiterhin „so schön regnerisch“ bleibe, sagt Forstamtsleiter Martin Röhrs, dann sei er „hoffnungsvoll“ – nicht dass die Bäume gerettet sind. „Der Wald ist nicht gerettet!“ Er hofft, dass sich das Problem dann „reduziere“. Doch für die nächsten zwei Wochen ist erst mal wieder hauptsächlich Sonne vorhergesagt.

Doch selbst wenn es kräftig schütten würde – das wären nur Tropfen auf die trockene Erde. Das Problem liegt viel tiefer. „Nach meiner Einschätzung ist der Bodenwasserhaushalt in unseren Wäldern seit 2003 gestört“, sagt Röhrs. Verschiedene Kommunen bestätigen ihm das: Deren im Wald gelegene Trinkwasserquellen bringen immer weniger hervor.