Waldbahn besser vermarkten Welzheim schafft neue Stelle für Tourismus/Marketing

„Wir überlegen schon lange, in diese Richtung mehr zu tun, das Förderprogramm der Region gibt und nun die Möglichkeit dazu“, so der Beigeordnete der Stadt und Geschäftsführer der Schwäbischen Waldbahn Reinhold Kasian auf Anfrage unserer Zeitung. Dabei gibt es schon einige Sonderfahrten wie Weinprobe mit der Remstalkellerei, Theaterzug, Whisky-Verkostung im Zug. Gleichwohl sieht die Stadt in diesem Bereich Entwicklungspotenzial.

Schwäbische Waldbahn als touristisches Zugpferd

„Uns hat bisher die Manpower gefehlt, in diesem Bereich noch mehr zu tun“, sagt Kasian. Bisher werde der Bereich Tourismus bei der Stadt nur mit Teilzeitstellen abgedeckt. Die neue Frau beziehungsweise der neue Mann behält eine Vollzeitstelle. Grundsätzlich will der Beigeordnete nicht ausschließen, dass nach drei Jahren die Stelle auch verlängert wird. Das sei allerdings von den Erfahrungen bis dahin abhängig.

Nicht vorgesehen sind mit dieser Stelle irgendwelche zusätzliche Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing, betont der Beigeordnete. Andererseits können die Aktivitäten des Marketing-Menschen positive Auswirkungen auf die Ortskerne der Anliegerkommunen von Schorndorf über Rudersberg bis Welzheim nicht nur haben, sondern sie sind natürlich beabsichtigt.

Kommentar: Es gäbe auch noch andere Themen