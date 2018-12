Waldkirch Kopfüber in den Bach

Waldkirch.

Am Dienstagnachmittag landete ein 90-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen kopfüber in einem Bach. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Dann verlor er vollends die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte in einen etwa zwei Meter tiefer gelegenen Bachlauf. Sein Auto blieb senkrecht und kopfüber mit der Front im Bachlauf stehen.