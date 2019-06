Waldshut Kinder zum Essen gezwungen: Kirche kündigt Mitarbeiterinnen

Niedersachsen Auto-Länder kritisieren den Bund: Zu viel Zeit verspielt

Die Autoländer Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern wollen enger zusammenarbeiten und fordern vom Bund mehr Tempo beim Umbau der Autobranche. "Zu viel Zeit wurde auf Bundesebene schon verspielt und zu viele Ziele wurden verfehlt", hieß es in einem Papier, das die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Stephan Weil (SPD) und Markus Söder (CSU) am Freitag gemeinsam in Berlin vorstellten.