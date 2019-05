Walkersbacher berichtet So lief die Räumungsaktion am Hangrutsch

Die Idee entstand bei der Gartenarbeit, sagt jener Walkersbacher, der die Räumung organisierte. „Wir hatten einen Bagger dagehabt, und uns überlegt, den Rutsch damit zu entfernen“. Umgesetzt habe sie die Gruppe schließlich am Sonntagabend. Ein halbes Dutzend Männer sei mit Teleskoplader und Traktor angerückt und habe das Erd- und Pflanzenmaterial von der Straße entfernt. Mithilfe der Gerätschaft sei es wieder an den Hang zurückgebracht worden.

"In 15 Minuten war es weg"

Wie der Walkersbacher berichtet, hätten sich während der Aktion jeweils Mithelfer im Walkersbacher Tal, in Richtung Breitenfürst sowie beim Haghof positioniert, um vorwarnen zu können, sollten Ordnungshüter sich auf den Weg in das Dorf machen. Was aber nicht geschah. Wohl auch, weil die Aktion nicht allzu lang gedauert habe: „In 15 Minuten war es weg."

Eine Aktion, für die sie viel Zuspruch bekommen hätten, sagt der Walkersbacher. Etwa von Radfahrern, die sich noch am Sonntagabend bedankt hätten, dass die Straße wieder passierbar gewesen sei.