Warentauschtag in Hegnach Tauschen statt Wegwerfen

Müll vermeiden, Geld sparen, Gleichgesinnte treffen: Waren zu tauschen hat eine ganze Menge Vorteile. Der Warentauschtag der Stadt Waiblingen am Samstag, 24.Februar, bringt alle zusammen, die ihre aussortierten, aber wiederverwertbaren Gegenstände untereinander tauschen wollen. Wer beim Frühjahrsputz schon kräftig ausgemistet hatte, bringt einfach seine Ware mit.

Getausch wird, was noch gut in Schuss ist, sortiert auf Tischen in den Kategorien Haushalt, Elektro, Kleidung, Sport, Bücher, Spielzeug, Lederwaren, Pflanzen etc.. Und jeder kann zum Nulltarif von den Tischen das mitnehmen, was er gebrauchen kann.

Klicken Sie sich durch unsere Impressionen vom Warentauschtag in der Hegnacher Hardtwaldhalle.