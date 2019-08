Wasserschaden mit langer Vorgeschichte Kaisersbacher enttäuscht von Gemeinde

Kaisersbach. Winfried Küsel ist ein geduldiger Mensch. Doch allmählich ist der Kaisersbacher mit seiner Geduld am Ende. Denn über sein Grundstück in der Sonnenhalde läuft Wasser der Gemeinde. Beim Starkregen im Januar kam es zu einem Wasserschaden. Auch dem Gemeinderat hat er nun sein Anliegen in der Bürgerfragestunde vorgetragen.