Wegen angespannter Finanzlage Aus für preiswertes Weinstadt-Ticket

Wer an einem Tag innerhalb von Weinstadt öfter als zweimal eine Strecke mit dem Bus oder der Bahn fahren muss, für den lohnt sich das Einzeltagesticket für eine Zone – und das kostet derzeit 5,20 Euro. Wer nur eine Hin- und Rückfahrt braucht, kauft lieber zweimal ein Einzelticket. So sind nur fünf Euro fällig. Wenn Weinstadt indes ein Stadtticket nach Ludwigsburger Vorbild einführen würde, müssten Kunden für ein Einzeltagesticket nur drei Euro zahlen – also 2,20 Euro weniger als heute. Auch Gruppentagestickets wären dann auf einen Schlag billiger: Statt für 10,40 Euro könnten bis zu fünf Personen für nur sechs Euro unterwegs sein. Das sind 4,40 Euro weniger.

Kein Wunder, dass Kommunen mit einem Stadtticket laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) deutlich gestiegene Zahlen an verkauften Tickets vorweisen können. So seien die monatlichen Verkaufszahlen in Ludwigsburg von anfangs 16 000 auf 30 000 bis 35 000 gestiegen, in Esslingen von anfangs 17 000 auf 31 000. VVS-Teamleiter Martin Schugt zählte in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend noch einige weitere Vorteile auf – und trotzdem gab’s von allen Fraktionen Kritik.

Wunsch nach noch billigerem Ticket für Jugendliche

Selbst die SPD, die Anfang des Jahres den Antrag zur Einführung eines Stadttickets gestellt hatte, war mit dem vorgelegten Entwurf nicht ganz zufrieden. Fraktionschef Julian Künkele erinnerte daran, dass im SPD-Modell Kinder deutlich weniger zahlen sollten als Erwachsene. Davon war im Vorschlag, über den der Gemeinderat abstimmen sollte, keine Rede mehr. Genau das störte auch den Jugendgemeinderatsvorsitzenden Jonathan Schackert, der vom Rederecht der Jugendvertreter im Gemeinderat Gebrauch machte. Er sprach sich für ein Ein-Euro-Ticket für den Nachwuchs aus – und lobte ansonsten den Vorstoß. „Wir finden, das ist eine schöne Idee.“