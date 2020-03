Wegen Coronavirus VfB Stuttgart spielt in Kiel ohne Zuschauer

Stuttgart/Kiel.

Der VfB Stuttgart wird sein Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am 21. März ohne Zuschauer bestreiten. Nach Bayern hat am Dienstagnachmittag auch Schleswig-Holstein Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bis Karfreitag (10. April) verboten. Das 1:1 im Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld vor mehr als 54.000 Zuschauern war also womöglich für den VfB die vorerst letzte vor Publikum, nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlen hatte, Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen.