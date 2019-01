Wegen Disziplinlosigkeit Strafrunden für Donis im VfB-Trainingslager

La Manga.

Einen Tag nach seiner Disziplinlosigkeit im Trainingslager des VfB Stuttgart durfte Anastasios Donis ein weiteres Mal nicht mit der Mannschaft trainieren. Der in der Hinrunde wegen einer Oberschenkelverletzung lange schmerzlich vermisste Offensivspieler joggte am Montagvormittag stattdessen in Begleitung von Athletiktrainer Thomas Barth. Donis hatte am Sonntag offenbar einen internen Termin nicht eingehalten und war von Trainer Markus Weinzierl aus dem Kader für das Testspiel gegen den FC Utrecht (2:3) gestrichen worden. Bei der Vormittagseinheit am Sonntag hatte Donis den Platz nach wenigen Minuten wieder verlassen. Was genau passiert ist, teilte der VfB nicht mit. Nach dem Testspiel im spanischen La Manga hatte Weinzierl gegenüber den Stuttgarter Nachrichten gesagt: "Das war eine disziplinarische Maßnahme. Es gibt Termine und die sind eben einzuhalten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Der VfB ist bis Samstag im Trainingslager. Am Freitag (15 Uhr) ist ein Testspiel gegen Cercle Brügge geplant.