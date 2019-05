Wegen geplantem Tierkrematorium Korber Gemeinderäte laufen Sturm

Was die zuständige Tieba AG im Detail plant, ist für die Bürgerinitiative und die Korber Gemeinderäte nicht entscheidend: Sie lehnen ein Tierkrematorium in dem Gebiet, in dem auch mehrere Gastronomiebetriebe angesiedelt sind, ganz grundsätzlich ab. Zwar befürchtete etwa Anwohnerin Ruth Messer, das Tierkrematorium sei im Artikel der WKZ vom Dienstag „zu harmlos dargestellt“ worden und Martin Zerrer (CDU/FW) warnte vor einer möglichen „Salamitaktik“ der Betreiber, die „ganz klein anfangen und dann langsam erweitern“ könnten. Die allgemeine Gefühlslage brachte aber eher Susanne Bloching (CDU/FW) auf den Punkt, die feststellte: „Es hat etwas Schauriges. Das will keiner neben sich haben.“ Ihr Fraktionskollege Martin Schwegler betonte den „fundamentalen Widerspruch“ des Krematoriums zu Korb als überregional beachteter Weingemeinde, die bekannt sei für Kunst und Kulinarik.

Der Bauantrag wurde dem Gemeinderat nichtöffentlich vrgestellt

Die Wortbeiträge der Bürgerfragestunde hatten sich zuvor größtenteils um die Fragen gedreht, ob ein Tierkrematorium in dem Gebiet, in dem auch viele Unternehmer wohnen, überhaupt zulässig sei. Die Antwort lautet: Ja, es handelt sich trotz zahlreicher Ausnahmegenehmigungen für Wohnungen noch immer um ein Gewerbegebiet.

Die ehemalige Werkstatt, die zu einem Tierkrematorium umgebaut werden soll, liegt laut Gemeinde in einem „Teilbereich ohne Einschränkungen“. Der Bauantrag der Tieba AG beim Rathaus wurde dem Gemeinderat im Oktober 2018 nichtöffentlich vorgestellt. Da hatte eine vorläufige baurechtliche Prüfung der Verwaltung bereits ergeben, dass „keine nachbarschützenden Belange verletzt werden und das Vorhaben die planungsrechtlichen Vorgaben des Bebauungsplans einhält“.

Doch der Antrag wurde obsolet, als die Korber feststellten, dass das Krematorium immissionsschutzrechtlich vom Landratsamt genehmigt werden muss. Die Tieba reichte abermals einen Antrag ein, nun beim Kreis, der seither Herr des Verfahrens ist.

„Das ist nicht der Teufel, der da nach Korb kommen will“

Was die nun beschlossene, ablehnende Position der Korber schwächen dürfte: In einer Stellungnahme an den Landkreis im März hatte das Rathaus keine Bedenken gegen das Vorhaben erhoben. Diese Stellungnahme sei auch unter dem Aspekt verfasst worden, dass die Gemeinde „als untere Baurechtsbehörde innerhalb eines rechtskräftigen Gewerbegebiets vorrangig die berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden zu berücksichtigen und die Betriebe gegen die im Gewerbegebiet unzulässige Wohnnutzung zu schützen hat“.

Zu schützen habe der Gemeinderat vor allem die Korber Bürger, betonte Martin Zerrer, der sich auf seinen geleisteten Eid berief und den Betreibern des Tierkrematoriums „keinerlei Fingerspitzengefühl“ vorwarf. Gerhard Brenner (Grüne) und Nicola De Vitis (FB) schlossen sich dem Antrag zwar an, baten aber um einen „fairen Umgang“ mit den Betreibern.

De Vitis sagte, er habe in Remseck selbst schon einen Hund einäschern lassen. Mit dem Standort sei auch er nicht glücklich, aber: „Das ist nicht der Teufel, der da nach Korb kommen will.“

Eröterungstermin

Die Bürger hatten rund eineinhalb Monate Zeit, ihre Einwendungen gegen das Vorhaben beim Landratsamt vorzubringen. Diese Chance haben offenbar einige Bürger auch genutzt. Bei Bedarf soll ein Erörterungstermin am Dienstag, 16. Juli, von 10 Uhr an in der Alten Kelter veranstaltet werden.

Dazu sei das Landratsamt allerdings nicht verpflichtet, sagte Bürgermeister Jochen Müller am Donnerstagabend. Wegen der vielen Beschwerden, die bei der Gemeinde zum Bauvorhaben eingegangen seien, will die Verwaltung den Kreis allerdings von der Dringlichkeit einer solchen Veranstaltung überzeugen.