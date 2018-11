Weichenreparatur in Bad Cannstatt S2 und S3 ohne Halt zwischen Fellbach und Hauptbahnhof

In der Nacht von Freitag (23.11.) auf Samstag (24.11.) wird im Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt eine Weiche repariert. Im Nachtverkehr der S-Bahn kommt es daher kurzfristig zu Änderungen im Fahrplan, wie die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag mitteilte.