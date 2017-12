Weihnachtsdinner für Zwei zu gewinnen Weihnachtsdinner mit Frank Haaga

Als Vorschlag fürs Weihnachtsdinner besinnt sich Haaga auf einen Klassiker: rosa gebratene Entenbrust, dazu winterliches Gemüse und Kartoffel-Rösti. „Jede einigermaßen geübte Hausfrau kann das locker umsetzen“, verspricht er.

Für die Hauptkomponente bedient sich Haaga einer Entenbrust der Barbarie-Ente, jedoch ausschließlich von weiblichen Tieren. „Das Fleisch ist viel zarter als bei den männlichen Tieren.“ Sorgfältig zupft Haaga im Fleisch verbliebene Federn und tadelt den schluderigen Rupfer. Danach entfernt er mit dem Messer Sehnen aus dem Fleisch und schneidet die Haut gitterförmig ein. „Das ist gut für die Optik, es geht aber auch später beim Garen etwas schneller.“

Die Entenbrust wird zuerst auf der Hautseite langsam kross angebraten, von der Fleischseite her dann nur noch ganz kurz. Bevor sie in den Ofen wandert, bekommt die Ente noch einen sogenannten „Lack“ verpasst: Sojasoße, Honig, frischer Thymian, Salz und Pfeffer - fertig. Darin wird die Entenbrust kurz gewendet und liegen gelassen. Dann wird ihr bei 160 Grad Celsius für 15 Minuten im Ofen bei Ober- und Unterhitze eingeheizt.

Für die Rösti werden derweil rohe festkochende Kartoffeln geraspelt. Diese kommen mit viel Butter in die Pfanne, alles wird mit dem Pfannenwender platt gedrückt.

Durch die eigene Stärke der Kartoffel hält das Rösti zusammen. Sobald der Rand leicht braun wird und ein Schütteltest die Stabilität belegt, steht die „Wende“ an. Haaga wendet ganz klassisch, indem er den Rösti einmal in die Luft wirft, jener sich dreht und auf der anderen Seite in der Pfanne wieder aufkommt. „Mir ist noch nie einer abgestürzt!“ Aber selbst er nutze manchmal einen Trick an Tagen, wenn er für die Rösti-Akrobatik so gar keinen Kopf habe: Einfach das Rösti mit der angebratenen Seite auf einen Teller gleiten lassen, den Teller über der Pfanne umkippen - und schon ist die sichere Wende perfekt. Das Rösti sollte von beiden Seiten etwa vier Minuten braten, eine leichte Bräune ist erwünscht. „Mehr aber auch nicht“, mahnt Haaga. Für vier Leute empfiehlt er, in einer kleineren Pfanne die Prozedur viermal zu wiederholen. „In jedem Fall aber sollten die Rösti frisch zubereitet werden.“

Die dritte Komponente des Dinners - das winterliche Gemüse aus Roten Kohlrabi, Karotten, Pastinaken und Sellerie - lässt sich schon am Vortag stressfrei vorbereiten. Es wird kurz vor dem Servieren mit Sahne und Riesling aufgekocht. Neben einer Lauchzwiebel gibt Haaga dem Ganzen mit Salz, Pfeffer und Zucker den letzten Schliff. „Das lassen wir jetzt aufkochen, damit die Soße etwas sämig wird“, verkündet der Küchenchef. „Aber etwas Biss darf es ruhig haben.“

Nun, da alles fertig und bereit zum Servieren ist, taucht auch die Entenbrust aus dem Ofen wieder auf. Fünf Minuten Ruhezeit gönnt man ihr noch, eingeschlagen in Alufolie, damit im Inneren der Druck des Garens sich abbaut und das Fleisch sich entspannt. Das hat zur Folge, dass beim nun anstehenden Anschneiden der Saft nicht aus dem Fleisch herausläuft und jenes zartrosa, saftig auf den Teller kommt. Frank Haaga betrachtet zufrieden das Ergebnis: „Ich würde mal sagen: Essen ist fertig!“

Leckere Verlosung

Gewinnen Sie einen Gutschein für "ein romantisches Candle-Light-Dinner zu zweit" in "Schürers Tafelhaus" in Backnang.

Küchenchef Lars Schürer lädt ein, sich einen Abend lang von ihm und seinem Team verwöhnen zu lassen.