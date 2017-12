Weihnachtsgeschenke shoppen O Weihnachtskauf, o Weihnachtskauf...

Ob es für die Heiligen Drei Könige damals auch so schwer war, attraktive Geschenke auszuwählen? Man möchte am Festtag ja nicht der sein, der die Myrrhe bringt. Gewiefte Schmuckhersteller haben sich zur Entlastung dieser Situation Systeme ausgedacht, bei denen der verzweifelte Schenke-Mann immer wieder etwas „Ergänzendes“ dazukaufen kann. Und tatsächlich: Durch die dichtbestückten Thomas-Sabo-Halskettchen sitzt bei manchen Frauen ganz schön das Kinn auf. Wer gar keine Idee für ein Weihnachtspräsent hat, greift womöglich auf eine weitere Komfort-Idee des Einzelhandels zurück: den Geschenkartikel. Das ist ein Gegenstand, der sich nur zum Verschenken eignet. Wenn er etwas anderes könnte, hieße er anders. Kann er aber nicht, deshalb ist er ein Geschenkartikel. Man braucht ihn selber nicht, sondern verpasst ihn jemand anders, der es verdient hat. Und der denkt dann: „Nanu nana!“

Geschenkartikel-Läden haben Hochkonjunktur zur Weihnachtszeit. Und was wird dort verkauft? ‚Originelle’ Salz- und Pfefferstreuer! Ich will aber keine Diddl-Maus geschenkt bekommen, bei der Salz aus den Ohren kommt und Pfeffer aus dem Popo! Es sollte strafbar gemacht werden, neue Salz- und Pfefferstreuer zu entwerfen. Wir haben genug davon! Außerdem weiß man ja nie, ob jetzt das Salz aus den Ohren und der Pfeffer hinten rauskommt oder umgekehrt.

Übrigens, liebe Designer, wir brauchen auch keine neuen Symbole mehr für ‚Männer’ und ‚Frauen’ auf den Toiletten der Szene-Restaurants. Die neuen Symbole sind oft so uneindeutig, dass durch mich schon mehrfach die Waschbecken auf der Damentoilette in Gefahr waren!

Ungerührt bietet der Geschenkartikel-Shop auch zur Weihnachtszeit die gesamte Ramschpalette an: Katzenkalender, aufblasbare Bierkrüge, Duftlampen und so weiter. Wer lieber etwas Selbstgebasteltes verschenken möchte, sollte sich dort inspirieren lassen: einfach eine alte Socke über eine Büroleuchte ziehen - fertig ist Papas neue Duftlampe!

Wer zu Weihnachten etwas tiefer ins Säckel greifen möchte, der verschenkt einen Zimmerbrunnen. Die sind gerne von innen rosa beleuchtet, was für den ungeübten Betrachter einen natürlichen Würgereiz auslöst. Der Zimmerbrunnen hat eine kleine Pumpe, die Wasser im Kreis herumschikaniert und zu einer Minifontäne zwingt. Im Zentrum ist häufig ein Kristall-Kitsch montiert, der beruhigende Wirkung entfalten soll. Aber das Geplätscher ist derart harntreibend, dass selbst die Besitzer mit den stärksten Blasen nach kurzer Zeit dauernd auf den Topf müssen. Dann plätschert der Zimmerbrunnen mit der Klospülung um die Wette und im Radio läuft „Stille Nacht“.

Aber den besten Geschenkartikel der Welt habe ich selbst zu Weihnachten bekommen: einen Entsafter! Aber nicht irgendeinen Früchte-Würger, nein. Einen Siemens-Edelstahl-Gastronomie-Entsafter, den man einmal im Leben bekommt und der dann alles auspresst, was sich ihm in den Weg stellt! So groß wie eine Nähmaschine und so stark wie ein U-Boot. Er holt aus einem Sack Mehl immer noch ein halbes Glas! Robust, kraftvoll und ohrenbetäubend. Wenn man vier Räder an den Seiten montieren würde, könnte man damit in die Stadt fahren! Wie funktioniert er? Man gibt oben in die Öffnung ganze Wassermelonen oder Wackersteine hinein und kann dann unten den dünnen Saft abzapfen. Gut, man muss das Gerät danach zwei Tage reinigen. Und die Küche neu fliesen lassen. Aber wie hieß es schon damals in den 80ern: „Einem geschenkten Entsafter schaut man nicht in den After!“

Außerdem wird ja im neuen Jahr alles umgetauscht. Dann bekomme ich endlich mein neues iPhone.