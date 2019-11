Weiler zum Stein Junge mit Down-Syndrom kocht mit Promi-Sterneköchin

Benjamin wurde 2008 geboren, mit der Genveränderung. Sie hätten es vorher nicht gewusst, dass ihr Sohn „mit einem gewissen Extra kommt. Wir haben es erst im Kreißsaal erfahren“, so Martin Lühning. Benjamin wurde allerdings, weil es Probleme gab, umgehend aus der St.-Anna-Klinik in Bad Cannstatt nach Waiblingen verlegt.

Der „Hausfrauenverein“ war als erste Anlaufstelle sehr wichtig

Die Familie wohnte damals in Bittenfeld. Wichtig sei es da für betroffene Eltern, eine zentrale Anlaufstelle zu haben, „die einem dabei hilft, was da alles auf einen zukommt“. Das war und ist immer noch „46 Plus“, ein „Hausfrauenverein“, so Lühning schmunzelnd, das er aber keineswegs verächtlich meint, im Gegenteil. Dieser Zusammenschluss betroffener Eltern, in den sie kurz nach Benjamins Geburt eingetreten sind, habe sich zum Ziel gesetzt, „dass Inklusion Realität wird“. Und da habe sich seither in der Tat vieles in Richtung Teilhabe an der Gesellschaft, Leben in der Gemeinschaft verbessert. „Früher bedeutete die Diagnose Down-Syndrom einfach nur: ganz, ganz schlimm.“

Bereits im zweiten Band der Buchserie „Außergewöhnlich“, in der die freie Autorin und Fotografin Conny Wenk Kinder mit Down-Syndrom mit ihren Eltern und Geschwistern porträtierte, waren Benjamin und seine Familie drin. 2007 und 2013 hatte Conny Wenk für den Kalender des Vereins Kinder mit Down-Syndrom und Promis fotografiert. Im vergangenen Jahr bestand der Verein seit 15 Jahren und es sollte zu diesem Anlass aber nicht noch ein weiterer Kalender aufgelegt werden, sondern die Idee war ein „inklusives“ Kochbuch, das, so Lühning, ein „bisschen anders“ sein sollte: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, alle mit Down-Syndrom, kochen zusammen mit bekannten Fernseh- und Sterneköchen. „Gedanke dahinter war, die Promis als Vehikel zu nutzen, um das Thema so in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen.“