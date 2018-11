Weilheim an der Teck Großer Auffahrunfall auf der A8: Verursacher flüchtet

Weilheim an der Teck.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 Richtung Stuttgart hat ein Unbekannter zwei Verletzte und etwa 165 000 Euro Schaden hinterlassen. Der flüchtige Autofahrer hatte bei Weilheim an der Teck plötzlich sehr stark abgebremst und einen Auffahrunfall verursacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem dahinter fahrenden Lastwagen löste der Bremsassistent aus, bis das Fahrzeug stand. Der Fahrer eines Busses konnte nicht mehr anhalten und stieß mit dem Lastwagen zusammen. Ein Autotransporter krachte in den Bus. Zwei Menschen im Bus wurden verletzt. Dessen Fahrer war kurzzeitig eingeklemmt, konnte sich aber selbst befreien.