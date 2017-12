Blauer Portugieser Kellerknirps, Niederösterreich

Wir steigern uns diese Woche in den Prozenten – der Rote aus Österreich besticht schon mit 12,5% - für Rotweinfreunde sicher ein schmackhafter, trockener Wein in ansprechender Flasche. Den nicht so überzeugten trockenen Rotweintrinkern empfehlen wir die Vorfreude auf eines der nächsten Türchen…