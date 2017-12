Cabernet Sauvignon, Andes, Chile

„The foothills of the Chilenean Andes are the home to some of the world finest wines” – so steht es auf der Flasche. Mit dieser Erwartungshaltung probieren wir den ersten Schluck – und können sagen: Da hat der Aufdruck nicht zu viel versprochen. Angenehmer, aber sehr trockener Rotwein, zu einem leckeren Abendessen sicher ein guter Begleiter.