"Weinfly" aus Weinstadt Junges Startup macht müde Weintrinker munter

Auch die Fotos stellen sie lieber selbst. „In der Messesaison sehen wir nicht so repräsentativ aus“ sagt Koch. Die beiden Jungunternehmer sind von Oktober bis Ende Februar fast durchgängig auf Spirituosen- und Barkultur-Messen unterwegs, um ihr Szenegetränk an den Mann zu bringen. Oder an die Frau? „Wir dachten zuerst auch, dass unsere Zielgruppe eher jung und weiblich sein würde“, sagt Plessing. „Aber wir haben auch einen ziemlich großen Männeranteil. Und durchaus auch ältere Kunden, sogar Ü70, die mit einem Karton unter dem Arm den Stand verlassen“.

Propheten im eigenen Land

Erst kürzlich in Hamburg auf der Messe habe man ihnen quasi die Bude eingerannt. In der Heimat kämpfe man dagegen gegen deutlicheren Widerstand und Vorurteile. „Hier ist jeder ein vermeintlicher Weinkenner und erstmal skeptisch“ sagt Koch. Auch sei es schwer, bei lokalen Events wie dem Leuchtenden Weinberg in Weinstadt dabei sein zu können. „Wie haben es frühzeitig versucht, wurden dann von Abteilung zu Abteilung weitergereicht, bis es schließlich zu spät war.“

In der Getränke-Branche sei generell eine Ellbogen-Taktik gefragt. Freunde mache man sich eher weniger. Deswegen sei der Vergleich mit Tesla-Gründer Elon Musk nicht so weit hergeholt. wie Plessing findet. "Er musste sich auch gegen eine Branche durchsetzen, die Neuerungen eher angreift. Und jetzt machen alle Elektro-Autos“.