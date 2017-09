Weinheim/Lorsch.

Das Baby hatte einen guten Schlaf: Im baden-württembergischen Weinheim hat die Feuerwehr ein vier Monate altes Mädchen aus Hessen aus einem verschlossenen Auto befreit. Von der Aufregung bekam die Kleine allerdings nichts mit - sie verschlief die Rettungsaktion auf einem Parkplatz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 35-jährige Mutter aus dem benachbarten südhessischen Lorsch die Tochter ins Auto gesetzt und beim Beladen die Beifahrertür angelehnt. Dabei schloss die Verriegelung der Tür, der Schlüssel lag jedoch noch im Auto. Die Frau rief die Polizei, die wiederum die Feuerwehr anforderte. Diese schlug ein kleines Fenster an der Beifahrertür ein, um das Auto zu öffnen - und die Mutter konnte ihr Kind wieder in die Arme schließen.