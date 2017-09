Weinstadt.

Am Freitag und Samstag hat in den Weinstädter Teilorten die Viertelesschlotzernacht in rustikalen Gewölbekellern stattgefunden. Diesmal gab es 26 Orte, die man zu Fuß oder mit dem Shuttle-Bus bequem erreichen konnte. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.