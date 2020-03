Weinstadt Alle städtischen Veranstaltungen fallen aus

Empfehlung für weitere Veranstalter

Diese Entscheidung der Stadt Weinstadt soll als Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung für alle anderen Veranstaltungen im Stadtgebiet dienen. Alle Veranstalter werden deshalb von der Verwaltung dringend gebeten, die Umsetzung ihrer Veranstaltungen, unabhängig von deren Größe, zu überdenken und die Möglichkeiten einer Terminverschiebung oder auch einer Absage sorgfältig zu prüfen.

Folgende Veranstaltungen sind (Stand Freitag, 13. März, 13 Uhr) abgesagt:

März und April 2020: gesamtes Kinoprogramm im Kommunalen Kino.

Freitag, 13. März: Kriminacht im Jugendhaus - VA der Stadtbücherei

Sonntag, 15. März: Themenführung „Grabdenkmäler des Hauses Württemberg“ mit Ulrich Stieglmeier im Württemberg-Haus

Montag, 16. März: Jandl goes Jam in der Kelter Strümpfelbach. Im Rahmen der Jazztage

Montag, 16. März: Kindertheater Jim Knopf - Stadtbücherei

Sonntag, 22. März: Vernissage Kunstausstellung - Rathaus Beutelsbach

Sonntag, 22. März: Führung mit Edith Dlapal - Die verborgenen Schätze, Strümpfelbach

Mittwoch, 25. März: Krimiabend im Rahmen der Hector-Kinderakademie - Stadtbücherei

Mittwoch, 25. März: Literatur im Museum - Stadtseniorenrat im Württemberg- Haus

Sonntag, 29. März: Führung mit Toni Herm - Museum Stiftung Nuss / Scheune

Freitag 3. April: Auftakt Weinbauseminar in Remstalkellerei

Freitag, 3. April: Vortrag „Die Geschichte des Bügeleisens“ im Württemberg-Haus

Samstag, 4. April: Kabarett mit Jakob Friedrich - Kelter Strümpfelbach

Sonntag, 5. April: Führung mit Edith Dlapal und Prof. Karl Ulrich Nuss - Literarischer Spaziergang auf der Skulpturenallee Paare

Montag, 6. April: Bilderbuchkino - Stadtbücherei

Mittwoch, 8. April: Lesen & Basteln zu Ostern - Stadtbücherei

Sonntag, 19. April: Führung mit Deborah Fabriz - Württemberg-Haus Beutelsbach: Wiege Württembergs

Samstag, 25. April: Musikalische Lesung „Hermann Hesse tanzt aus der Reihe“ - Kelter Strümpfelbach

Sonntag, 26. April: Führung mit Toni Herm - Skulpturenpfad Nuss mit Garten und Atelier

Donnerstag, 30. April: Vortrag „Der Bauernkrieg in Württemberg 1525“ im Württemberg-Haus

Und jeden Mittwoch: Vorlesezeit in der Stadtbücherei

Im Haus der Jugendarbeit in Beutelsbach fällt Folgendes aus:

Freitag, 13. März: Kriminacht in Kooperation mit Stadtbücherei

Mittwoch, 18. März: Kommunalpolitisches Planspiel des Jugendgemeinderats

Freitag, 27. März: Kidsclub-Mobil beim Schulfest in Großheppach

Freitag, 27. März: Vorsprung-Elektroparty/Disco für Jugendliche

Samstag, 28. März: Abschlussparty für die Austauschschüler des RGW

Donnerstag, 30. April: Vorsprung-Clubnacht / Tanz in den Mai; Party/Disco für Jugendliche

Folgende Veranstaltung des Stadtseniorenrats wurde abgesagt:

Freitag, 13. März: Frühjahrssitzung

Folgende Veranstaltung des Besuchsdiensts wurde abgesagt:

Dienstag, 17. März: Vortrag Seniorenmobil Waltraud Bühl

Diese Veranstaltungen von „Kultur on Tour“ sind abgesagt:

Donnerstag, 19. März: Stadtführung Kirchheim Teck

Mittwoch, 29. April: Gasometer Pforzheim

Der Integrationsverein verzichtet auf folgende Veranstaltungen:

Freitag, 27. März: Jahreshauptversammlung

Sonntag, 5. April: Fußballturnier

Und beim Behindertentreff fällt Folgendes aus:

Mittwoch, 1. April: Musik und Bewegung mit der Diakonie Stetten