Weinstadt Apfelbäume im Bürgerpark zerstört

Die Stadt Weinstadt versteht Kramers Ärger. Oberbürgermeister Michael Scharmann setzte sich bei der Planung der Streuobstwiese mit einer E-Mail an die Bürgermeister der 15 anderen Gartenschaukommunen für das Projekt ein, berichtet Petra Heckl, Mitarbeiterin im Stadtplanungsamt. Denn der Gedanke war, ein Zeichen der Verbundenheit zwischen den Kommunen zu setzen, auch nach der Remstal-Gartenschau. Jochen Beglau, Leiter des Amts für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing, berichtet, dass vor allem auf den Gartenschau-Arealen vermehrt Zerstörung und Vermüllung festgestellt wird. Auch im Bürgerpark sei immer wieder Müll neben den Bänken und unter den Tischen zu finden. Der benachbarte Garten der Sinne ist auch betroffen.

Hat die Stadt eine Lösung parat? „Doppelt und dreifach sichern“, sagt Beglau, jedoch wenig überzeugt. Kramer sieht eine Umrahmung der Bäume durch dickere Stämme nicht als die Lösung des Problems. Er wünscht sich Solidarität von seinen Mitmenschen.

Zerstörung auch im Garten der Sinne

Im Garten der Sinne in Benzach, nicht weit vom Bürgerpark entfernt, hat es in letzter Zeit öfters Fälle von Zerstörung gegeben. Den Diebstahl einer Solarplatte und einer Wasserpumpe zeigte der Verein Sanitas Kräutergarten an. Nun sei ein wertvoller Stein umgeworfen worden, so dass die Einfassung zerstört wurde.

Insbesondere der Märchenweg im Garten werde immer wieder vermüllt.